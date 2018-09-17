Гастрит - хроническое воспаление желудка

Тяжелый хронический процесс возникает с рядом осложнений и нарушений пищеварительной системы. У больных возникает изжога, появляется неприятный запах изо рта, который невозможно устранить местными средствами. Воспаление желудка – заболевание века, способное перейти в злокачественный процесс желудка и двенадцатиперстной кишки. Больной желудок начинает переварить сам себя, чему способствует неправильный режим питания, употребление горячих напитков и вредные привычки.

Гастрит – хроническое воспаление желудка, протекающее с периодами ремиссии и обострений. Заболевание широко распространено среди молодых людей, не соблюдающих правильного питания и злоупотребляющих алкоголем. Патология желудка имеет несколько форм и схожие клинические проявления. Опасностью гастрита выступает риск перехода в язвенное заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки. Неутешительная статистика показывает, что более чем 55% людей на протяжении всей жизни сталкиваются с клиническими проявлениями гастрита разной тяжести.

01Острое проявление может возникать на фоне внутренней причины – активации бактерий хеликобактер. Другие причины – аутоиммунный процесс, бактериальное поражение. Инфекция способна переходить в ЖКТ из ротовой полости при стоматологических заболеваниях, потому санация полости рта является обязательной первичной профилактикой гастрита.

02Гормональные перестройки, травмы, нарушение кислотности желудочного сока – все это негативно влияет на пищеварения и заканчивается заболеваниями ЖКТ.

03Длительное течение гастрита нарушает микрофлору, к основному недугу присоединяются инфекции, атрофический процесс. Диагностика заболевания происходит на приеме у гастроэнтеролога, который проводит УЗИ, рентгенографию и гистологическое исследование.

Назначение леченияПосле заключения диагноза врач назначает медикаменты и рекомендует лечение воспаления в домашних условиях. Основным принципом избавления от патологии выступает соблюдение диеты, исключение вредных привычек и нормализация психологического состояния. Больной может применять народные средства, обволакивающие и обезболивающие желудок.

Полностью избавиться от хронического воспаления невозможно, но адекватное лечение избавит от всех проявления и обезопасит от осложнений. Заболевание можно контролировать, и поможет в этом диета, исключение стресса и позитивное мышление.