Тяжелый хронический процесс возникает с рядом осложнений и нарушений пищеварительной системы. У больных возникает изжога, появляется неприятный запах изо рта, который невозможно устранить местными средствами. Воспаление желудка – заболевание века, способное перейти в злокачественный процесс желудка и двенадцатиперстной кишки. Больной желудок начинает переварить сам себя, чему способствует неправильный режим питания, употребление горячих напитков и вредные привычки.
01Острое проявление может возникать на фоне внутренней причины – активации бактерий хеликобактер. Другие причины – аутоиммунный процесс, бактериальное поражение. Инфекция способна переходить в ЖКТ из ротовой полости при стоматологических заболеваниях, потому санация полости рта является обязательной первичной профилактикой гастрита.
02Гормональные перестройки, травмы, нарушение кислотности желудочного сока – все это негативно влияет на пищеварения и заканчивается заболеваниями ЖКТ.
03Длительное течение гастрита нарушает микрофлору, к основному недугу присоединяются инфекции, атрофический процесс. Диагностика заболевания происходит на приеме у гастроэнтеролога, который проводит УЗИ, рентгенографию и гистологическое исследование.
Полностью избавиться от хронического воспаления невозможно, но адекватное лечение избавит от всех проявления и обезопасит от осложнений. Заболевание можно контролировать, и поможет в этом диета, исключение стресса и позитивное мышление.
Заболевания пищеварительной системы распространены повсеместно. Они требуют длительного периода лечения и коррекции образа жизни. В составе базисной т…
Фармакологическая промышленность выпускает множество препаратов с одним действующим веществом под разными торговыми названиями. Не исключение и средст…
Фосфалюгель — невсасывающееся антацидное средство, предназначенное для приема внутрь. Выпускается во Франции, производитель — компания «Алюфарм». В го…
При большинстве заболеваний пищеварительного тракта необходим прием препаратов, угнетающих чрезмерную секрецию соляной кислоты – ингибиторов протонног…
В медицинской среде бытует поговорка, что лечение острого панкреатита сводится к трем китам – голоду, холоду и покою. И действительно, перечисленные п…
Думаю способ эффективный. Настойкой прополиса часто пользуюсь, но не для …Elena2018-09-17 17:14:00
Почерпнул массу полезной информации, а главное во время обратил внимание …Сергей Андреев2018-09-12 18:02:00
Так как данная форма гастрита сопровождается нарушением функции выработки ферментов, …Dina2018-09-10 18:13:00
До появление панкреатита и знать не знал, где находится у …Mihail Vorontsov2018-09-03 13:16:00