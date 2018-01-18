Пересадка тканей поджелудочной железы у человека: показания, техника, проблемы и перспективы

Трансплантация поджелудочной железы при сахарном диабете – перспективный метод окончательного лечения инсулиновой недостаточности. Первые работы проведены английским хирургом Чарльзом Пайбусом еще в конце XIX века. Сегодня опыты нельзя считать законченными. Метод не может использоваться широко. В США над разработкой эффективного способа трансплантации трудятся ученые Питтсбургского университета, в России этим занимается национальный исследовательский центр имени В.И. Шумакова (Москва).

Когда показана трансплантация и в каких случаях от нее рекомендуется отказаться?

Пересадка поджелудочной железы показана всем пациентам, страдающим сахарным диабетом первого типа, но подобное невозможно по ряду причин. Государственные квоты позволяют провести операцию больным, плохо переносящим инъекции инсулина, детям, людям, неспособным постоянно использовать инсулиновую помпу, делать инъекции.

Пересадить поджелудочную железу следует больным, не отличающимся приверженностью к заместительной терапии и имеющим высокий риск развития болезней, ассоциированных с повышенным уровнем глюкозы в крови.

По информации исследовательского центра им. Шумакова, операция не проводится при следующих состояниях:

неизлечимые инфекции (вирусные гепатиты, ВИЧ);

злокачественные опухоли;

терминальные состояния;

наркотическая и алкогольная зависимость;

асоциальное поведение;

некорректируемые пороки развития и нарушения в работе жизненно важных органов.

Кроме вышесказанного, вмешательство не проводят людям, плохо переносящим иммуносупрессивную терапию.

На заметку: операция пересадки ПЖ не входит стандарты медицинской помощи и не оплачивается по ОМС. Оплатить процедуру можно самостоятельно, однако она дорогостоящая. Большинство пациентов попадают на пересадку по квоте министерства здравоохранения.

Как проводится вмешательство?

В прошлом хирурги пытались пересаживать железу или ее части. Эталон вмешательства сегодня — дополнение собственной железы пациента донорскими островками Лангерганса. Забор последних у живого человека невозможен, поэтому используется материал, взятый от умерших. Элементы выделяются с помощью специальных ферментов, после чего пересаживаются больному посредством катетера, введенного в воротную вену печени.

После завершения операции пациент получает иммуносупрессоры (даклиумаб, сиролимус) – средства, подавляющие иммунитет и предотвращающие развитие реакции отторжения к чужеродному органу. Препараты токсичны. Они обеспечивают 70%-ю выживаемость в течение первого года после операции.

Проблемы, перспективы

К проблемам развития трансплантации инсулинпродуцирующих элементов относят в первую очередь не слишком хорошую реакцию большинства пациентов на пересадку донорского материала. Несмотря на использование иммуноподавляющих средств, количество реакций отторжения сохраняется на высоком уровне. К этому добавляются оппортунистические инфекции и другие проблемы, вызванные непосредственно использованием супрессивных лекарств.

Второй проблемой, мешающей внедрению рассматриваемой операции в широкую клиническую практику, можно считать острый недостаток донорского материала. Как говорилось выше, забор клеток Лангерганса у живого человека невозможен. Применение же трупного материала связано со множеством технических и юридических нюансов, что часто делает использование подходящих для процедуры трупов невозможным.

На заметку: лучше, если в ходе операции будут использованы донорские материалы, полученные не от трупа, а от больного с так называемой смертью мозга. Это позволяет уменьшить риск послеоперационных осложнений и существенно увеличить шансы больного на выживаемость в долгосрочной перспективе.

Третья серьезная проблема — недостаточный уровень финансирования. Исследования в области транспланталогии и операции, проводимые в рамках этих исследований, являются крайне дорогостоящими. Стоимость одного препарата «рапамун», применяющегося в качестве иммунодепрессанта, составляет около 45 тысяч рублей. Средняя цена на даклиумаб равна 57 тысячам рублей. Не менее дорогостоящей является работа специалистов, реактивы и материалы, необходимые для получения лабораторных данных.

Несмотря на сложности, работы в области транспланталогии ведутся как в России, так и в остальном мире. Инновационной разработкой является применение модифицированных стволовых клеток, которые впоследствии преобразуются в собственные инсулинообразующие клетки больного. После внедрения подобных технологий в практическую медицину сахарный диабет первого типа станет заболеванием, подлежащим полному излечению.